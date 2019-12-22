السعودية اليوم / مدير تعليم شرورة يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول



نجران 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

تفقد مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا اليوم، سير اختبارات الفصل الدراسي الأول في مدارس المنطقة استهلها بزيارة مدرسة الأمير مشعل بن سعود الثانوية بالمحافظة، رافقه خلال الزيارة عدد من مسئولي الإدارة و المشرفين التربويين.

والتقى عقالا خلال الزيارة بالطلاب وبالهيئتين التعليمية والإدارية، وتجول داخل قاعات الاختبارات، واطلع على التنظيمات الخاصة بالاختبارات واستمع لشرح من قبل قائد المدرسة عن آلية الاختبارات.

واطمأن خلال زيارته على أداء الطلاب للاختبارات وعلى أداء اللجان المشكلة.

كما زار مدرسة الفتح الابتدائية للاطمئنان على أداء الطلاب للاختبارات بعد انقطاع دام 14 عاماً ، والتأكد من أنه اتخذت كافة التدابير لتهيئة بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لتسهيل عملية سير الاختبارات في مختلف مراحل التعليم العام بالمحافظة.

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18:03ت م

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