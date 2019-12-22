السعودية | “الملكية الفكرية” تطلق خدمة التسجيل الاختياري لبرمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته، والتصميمات المعمارية.

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إطلاق خدمة التسجيل الاختياري لنظام حق المؤلف والذي تهدف الهيئة من خلاله إلى تسجيل المصنفات وتوثيقها، وتوفير قاعدة بيانات الكترونية لها، علماً بأن المصنفات التي تشملها الخدمة حالياً هي برمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته، إضافةً إلى التصميمات المعمارية.

وسعياً لترسيخ مناخ آمن وبيئة مشجعة للمبدعين على العمل في كافة المجالات التي تعنى الهيئة بحماية الحقوق فيها، جاء إقرار لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف بموافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية عملاً بالمهام والاختصاصات الموكلة لها بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ ـ 14/9/1439هـ ، والذي يقضي في مادته الثالثة على أن تقوم الهيئة بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

كما أوضحت الهيئة الشروط الواجب استيفاؤها للتسجيل، ومن أهمها ألا يخالف المصنف أو محتوياته أحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة، وألا يكون ضمن المصنفات المستثناة من الحماية المنصوص عليها ضمن أحكام المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف، ويجب أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عملاً تحضيرياً لإعداده.

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وتعلن الهيئة للراغبين في تقديم طلبات التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة Saip.gov.sa، واختيار نافذة الخدمات – أيقونة حق المؤلف، وتعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المصنف المطلوب تسجيله والوثائق ذات العلاقة، وفق الشروط الخاصة بذلك، وسداد الرسوم المالية لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص.

ودعت الهيئة العموم في حال كان لديهم أي استفسار حول مجالات الملكية الفكرية التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر (920021421 ) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة [email protected] أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.