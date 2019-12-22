شكرا لقرائتكم خبر عن 90 ألف طالب يؤدون الاختبارات بمدارس حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت قاعات الاختبارات بمدارس التعليم العام في محافظة حفر الباطن - بداية من صباح اليوم - أكثر من 90 ألف طالب وطالبة في المحافظة لأداء اختبارات الفصل الدراسـي الأول 1440هـ /1441هـ في 622 مدرسة، وتستمر لمدة أسبوعين وسط دعم ومتابعة من جميع مشرفي ومشرفات إدارة التعليم، واستعدادات مبكرة من جميع إدارات المدارس بقطاعيها البنين والبنات من خلال تجهيز وتهيئة القاعات والبيئة المدرسية المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة.

وأكد مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي أن دور القيادات التعليمية يتجلى في الدعم والمساندة لزملائهم العاملين في الميدان التربوي عبر الزيارات الميدانية ، ومع بداية اليوم الأول للاختبارات.

مما يذكر أن قسم التوجيه والإرشاد ممثلاً بوحدة الخدمات الإرشادية أطلق الهاتف الإرشادي للإجابة على تساؤلات واستفسارات الطلاب وأولياء أمورهم من خلال نخبة من التربويين المختصين طيلة أيام الاختبارات.