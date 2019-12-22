شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الشرقية يتفقد سير الاختبارات في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

تفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الشلعان، اليوم ، سير اختبارات الفصل الدراسي الأول لمدارس محافظة القطيف في مراحل التعليم الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية التي تضم أكثر من 85 ألف طالب وطالبة في 300 مدرسة للبنين والبنات.

وشملت الجولات الميدانية عددًا من مدارس المحافظة، وتم خلال الجولات الاطمئنان على سير الاختبارات ومدى توفر الأجواء المناسبة لأدائها ، مطلعاً على أداء اللجان.

كما تفقد قاعات الاختبار ولجان التصحيح والرصد عبر نظام "نور"، موجهاً قادة وقائدات المدارس بتوفير البيئة الملائمة والمثالية للطلاب والطالبات بما يضمن لهم أداء فترة الاختبارات بكل طمأنينة ويسر، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق تتعلق بالاختبارات أولاً بأول.

ودعا الشلعان الطلاب والطالبات إلى الجد والاجتهاد والمثابرة واستثمار أوقاتهم في المذاكرة والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج، وناشد أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وبناتهم ومساندة المدارس لتوفير الدعم النفسي والرعاية الشاملة لهم متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.