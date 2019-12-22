أول تجربة سريرية لدراسة لقاح كورونا في المملكة

2019-12-22

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

بدأت تجارب سريرية في المملكة؛ لتقييم لقاح لحماية الأشخاص من فيروس كورونا، المتلازمة التنفسية في الشرق الأوسط (MERS-CoV).

وبحسب موقع precision vaccinations، المختص بنشر أخبار اللقاحات المستندة إلى الأبحاث، أُعلن عن الدراسة في 19 ديسمبر 2019، وستكون أول تجربة سريرية تركز على MERS-CoV في المملكة.

أفادت منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخرًا، أنه منذ عام 2012 حتى 30 نوفمبر 2019، تم تسجيل ما مجموعه 2449 حالة مصابة بفيروس كورونا و 858 حالة وفاة مصاحبة لها، وكانت الغالبية العظمى من هذه الحالات في المملكة.

والتجربة عبارة عن تعاون بين معهد جينر ومركز الملك عبدالله الدولي للبحوث الطبية (كيمارك KAIMRC)، بتمويل من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

ستجرب التجربة الجديدة في المملكة، تصميم الدراسة الأولية التي أُجريت في أكسفورد، وفيها تلقى 24 متطوعًا من البالغين الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عامًا، جرعة واحدة من اللقاح المُسمى ChAdOx1 MERS، وتبين أنه آمن وجيد، وأن جرعة واحدة قادرة على تحفيز الاستجابات المناعية ضد فيروس كورونا.

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من المأمول أن توفر التجربة في المملكة، بيانات إضافية لدعم هذه النتائج، وإجراء تجربة سريرية في منطقة سجلت أعدادًا كبيرة من الإصابات يُعد خطوة مهمة في تطوير اللقاح.

تقدم تاريخي:

وقال نايف الحربي، عالم اللقاحات والمشارك في تجربة اللقاح في كيمارك: يشرفني أن أقود تعاون أوكسفورد وكيمارك الذي يحرز الآن تقدمًا تاريخيًا، ونحن نبدأ أول تجربة سريرية من المرحلة الأولى في المملكة لهذا اللقاح، هذه التجربة ستمهد الطريق لمزيد من تطوير لقاحات فيروس كورونا.

وتابع: نقوم الآن بتوظيف هذه الدراسة التي تقيّم سلامة وفاعلية اللقاح ChAdOx1-MERS في الأشخاص الأصحاء في المملكة، وليس لدي شك في أن هذا الإنجاز الكبير سيفتح الأبواب لمزيد من التجارب الإكلينيكية.

وقالت البروفيسور أستاذة علم اللقاحات في معهد جينر، ورئيسة المشروع، سارة جيلبرت: أهنئ كيمارك على بدء المرحلة الأولى من التجربة السريرية للقاح جديد في المملكة ضد كورونا، وأتطلع إلى مواصلة التعاون المثمر بيننا.

يُذكر أنه تم إدراج كورونا كأحد مسببات الأمراض ذات الأولوية للبحث والتطوير من قبل منظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات الصحية في جميع أنحاء العالم.

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