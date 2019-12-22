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آلية الوصول لخدمات الخدمة المدنية عبر أبشر

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2019-12-22

آلية الوصول لخدمات الخدمة المدنية عبر أبشر

اعتبارًا من منتصف يناير

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية طريقة الدخول للخدمات عبر منصة أبشر الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل.

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وقال متحدث الخدمة المدنية: نفيدكم أن التغيير هو فقط في طريقة الدخول إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الخدمة المدنية؛ حيث سيكون الدخول للخدمات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني: (هنا) باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة أبشر.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قالت في بيان لها اليوم إنه تعزيزًا لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيرًا على المستفيدين، نفيدكم بأنه ابتداءً من ٢٠٢٠/١/١٥ م سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموّحد “أبشر” على الرابط التالي: (هنا).

ودعت الوزارة المواطنين إلى الدخول إلى نظام أبشر ثم اختيار خدمات الأفراد ثم مستخدم جديد للحصول على بيانات الدخول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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