إزالة 10 مزارع مخالفة بمساحة 1.2 مليون م2 في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات الأمنية 10 مزارع مخالفة بطريق الأمير محمد بن سلمان المتجه إلى مدينة جدة وذلك ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكل أشكالها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي أمس أنه جرت إزالة عدد من المزارع المخالفة بمساحات شاسعة، بلغت 1.225.000 م2، لافتا إلى أنه أزيلت الأسلاك الشائكة والغرف الجاهزة والعقوم الترابية التي وضعها بعض المواطنين، بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات.

وبين أنه أزيلت أيضا تعديات على أراض حكومية بمنطقة النوارية الغربية، بإشراف قسم مراقبة البناء بالبلدية بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، موضحا أنه أزيلت مجموعة من الأراضي المسورة بارتفاع مترين، وتنفيذ الإجراءات النظامية بحزم بحق المعتدين. ولفت إلى أن البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها، مؤكدا أن لجنة التعديات ستواصل أعمالها لإيقاف وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية. وأهاب بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن التعديات على الأراضي عبر الاتصال بنظام «بلدي» 940، أو عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.