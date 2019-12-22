إعادة 54 طفلا تائها لذويهم في متنزهات الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام ضبطت أمانة المنطقة الشرقية 155 مخالفا للأنظمة البلدية من مرتادي الحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية، وذلك ضمن حملاتها الميدانية بحاضرة الدمام، التي نفذتها الإدارة العامة للأمن والسلامة بوكالة الخدمات. كما أعادت الإدارة العامة للأمن والسلامة 54 طفلا تائها لذويهم، وذلك أثناء الجولات الرقابية في عدد من شواطئ التنزه بالحاضرة، كما أمنت الإدارة العامة للأمن والسلامة أفراد الأمن لتنظيم حركة سوق الخضار المركزي بالدمام، على مدار 24 ساعة ووضع خطة سير للتحكم في توجيه حركة السيارات داخل السوق، إضافة إلى دعم ومساندة سوق الحراج بعدد من أفراد الأمن. ضبطيات: 296 قطعة ألعاب وبضائع

إتلاف 204 أكياس حلويات



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