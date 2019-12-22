مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة.. نقلة نوعية في التطور العمراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشكل مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة نقلة نوعية في التطور العمراني، حيث تتسارع وتيرة أعمال المشروعات التطويرية في مكة المكرمة ارتقاء بمستوى البنية التطويرية وبما يتناسب مع حجم الزيادة المطردة لسكان العاصمة المقدسة وزوارها على مدار العام.

وتشهد المنطقة المحيطة بالحرم المكي أعمالا تطويرية أسهمت في الارتقاء بالأداء الخدمي بالنظر لمكانتها، واستمرارا لتلك الجهود صدرت التوجيهات العليا بتطوير طريق الملك عبدالعزيز من حيث البنية التحتية ليكون واجهة غربية رئيسة للعاصمة المقدسة.

وجرى التخطيط لتطوير الطريق ليسهم في التطوير العمراني والحضري لمكة المكرمة وفق مفهوم شمولي حديث، يستند على أسس تكاملية مترابطة، اشتملت على الجوانب البيئية والعمرانية، خاصة عند تنفيذ البنية التحتية الخدمية لشبكة الاتصالات والكهرباء والصرف الصحي والمواقف المتعددة، كأول مشروع تنفذه هذه الخطوة غير المسبوقة.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور الرئيس للمشروع ياسر أبوعتيق، أن المشروع يهدف بصورة أساسية إلى تحسين جودة الحياة بمكة المكرمة وزوارها الكرام، لافتا إلى أن المشروع تطلب إعداد خطة متكاملة لرفع مستوى التطوير العمراني، بحيث يصبح نموذجا مثاليا وأخذ في الاعتبار ضرورة أن تتماشى هذه الخطة مع حجم المشروع الذي يعد من أبرز المشاريع التنموية والتطويرية الحيوية في المنطقة، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030، بجعل مكة المكرمة واجهة حضارية عالمية.

وبين أنه روعيت في المشروع الجوانب الفنية اللازمة حين إعداد المخططات العمرانية له، ومراجعتها وتحليلها بالتعاون مع الجهات المختصة كما جرى العمل على دمج العمارة والاقتصاد لخدمة الجوانب الدينية والاجتماعية والبيئية، موضحا أن الشركة انتهجت أسلوب معالجة جذريا للعقارات الواقعة ضمن 6 أحياء عشوائية، تسهم في تعزيز جودة الحياة لأهل مكة المكرمة وزوارها.

يذكر أن مشروع طريق الملك عبدالعزيز يقع على مساحة 1.25 مليون م2، ويبلغ إجمالي المسطحات البنائية 6.34 ملايين م2، منها 3.8 ملايين م2 خصصت للوحدات الفندقية والشقق المفروشة، فيما خصصت مساحة 2.1 مليون م2 للوحدات السكنية. وتبلغ مساحات المربع التجاري 317,87 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحات العيادات 27,29 ألف م2.

أبرز ما يتضمنه المشروع: