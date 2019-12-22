تأمين المعتمرين يقصي حالتين من التعويض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

في حين أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة التأمين الشامل للمعتمرين، والتي تغطي الحالات الطبية الطارئة والحوادث التي تواجه المعتمر خلال فترة إقامته بالمملكة، استبعدت المبادرة حالتين للحوادث لا يمكن تغطيتهما ولا دفع التعويض الواجب فيهما للشخص المؤمن له.

وعلمت «مكة» أن الحوادث العامة التي يجب فيها دفع التعويض للمعتمر تتضمن الوفاة العرضية أو العجز الكلي الدائم العرضي أو الوفاة بسبب كارثة طبيعية.

حالتان مستثنيتان من دفع التعويض للمؤمن له في الحوادث: