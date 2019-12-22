تأمين المعتمرين يقصي حالتين من التعويض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
في حين أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة التأمين الشامل للمعتمرين، والتي تغطي الحالات الطبية الطارئة والحوادث التي تواجه المعتمر خلال فترة إقامته بالمملكة، استبعدت المبادرة حالتين للحوادث لا يمكن تغطيتهما ولا دفع التعويض الواجب فيهما للشخص المؤمن له.
وعلمت «مكة» أن الحوادث العامة التي يجب فيها دفع التعويض للمعتمر تتضمن الوفاة العرضية أو العجز الكلي الدائم العرضي أو الوفاة بسبب كارثة طبيعية.
حالتان مستثنيتان من دفع التعويض للمؤمن له في الحوادث:
- أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الوفاة الطبيعية للمؤمن له أو العجز الطبيعي.
- أي إجراء يتسبب فيه الشخص المؤمن له نفسه، مما يؤدي للوفاة أو العجز الكلي
- الحد الأقصى لتغطية الحوادث: 380.000.000 ريال
- الوفاة العرضية أو بسبب الكوارث الطبيعية:
- 100.000 ريال للشخص، أو الدية مع الالتزام في ذلك بحكم قضائي
- لا يتجاوز 300.000 ريال للذكور و150.000 ريال للإناث
- الحد الأقصى للمسؤولية: 3000 شخص للحادث الواحد
- العجز الكلي أو الدائم العرضي: 100.000 ريال للشخص الواحد
- إعادة رفات المتوفى إلى وطنه الأصلي: بما لا يتجاوز 10.000 ريال للشخص الواحد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.