2 مارس جلسة استئناف «جو» ضد هيئة الاتصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفادت شركة اتحاد عذيب للاتصالات «جو» أنها تسلمت تبليغا قضائيا من محكمة الاستئناف بموعد جلسة دعوى الاستئناف رقم (3696) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للاستئناف على الحكم الصادر في دعوى الحصول على الرخصة الموحدة، والتي صدر فيها حكم من الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالرياض برفضها.

وذكرت الشركة في بيان على «تداول» أمس، أن جلسة الاستئناف ستكون منظورة أمام الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض يوم الاثنين 2 مارس 2020.

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وأشارت الشركة إلى أنها لا تستطيع تقييم الأثر المالي في الوقت الحالي، مبينة أنه سوف يتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات تخص القضية.

وكانت شركة اتحاد عذيب للاتصالات أعلنت في مايو 2018 رفض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طلبها الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية.

وتقدمت الشركة في أغسطس 2018 إلى المحكمة الإدارية بالرياض بدعوى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأصدرت الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض في أكتوبر الماضي حكما برفض الدعوى، وأبلغت طرفي الدعوى بحق الاعتراض خلال 30 يوما من تسلم الحكم، وقدمت «عذيب للاتصالات» في ديسمبر الحالي لائحتها الاعتراضية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.