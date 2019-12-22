9 % ارتفاع أصول صناديق الاستثمار العامة بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بينما ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة في المملكة (الصناديق التي تطرح وحداتها طرحا عاما) بنسبة 9% خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بالربع الثاني 2019، لتبلغ 137.2 مليار ريال، تراجعت قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقا عاما)، والتي تشكل 57.5% من إجمالي قيم أصول الصناديق، حيث انخفضت بنسبة 6%، لتبلغ 185.4 مليار ريال.

وأوضحت هيئة السوق المالية في تقرير أنه نتيجة لذلك سجلت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في المملكة تراجعا طفيفا خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنهاية الربع الثاني 2019، وذلك بنسبة 0.1% ليبلغ إجمالي قيم أصولها 322.7 مليار ريال.

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ووفق التقرير بلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 337.4 ألف مشترك، منخفضا من339.4 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني 2019.

وقال التقرير إن هذا الانخفاض جاء متزامنا مع انخفاض عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة بنسبة 1%، ليصل عددهم إلى نحو 333.3 ألف مشترك.

ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تختار وفقا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.