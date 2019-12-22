برامج تأهيلية وتوظيفية لتوطين طب الأسنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن دعم قرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص، بحزمة من الممكنات والمبادرات وبرامج الدعم التأهيلية والتدريبية والتوظيفية، لتحقيق أهداف القرار، في رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ودعا «هدف» إلى التعرف على ممكناته التي يقدمها لدعم القرار، وتنمية القوى العاملة الوطنية، ودعم استقرارها الوظيفي، من خلال زيارة موقع الصندوق الالكتروني عبر الرابط: www.hrdf.org.sa .

ويهدف قرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الحيوية، وتطوير الجودة والأداء في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز دور القطاع الخاص الصحي في التنمية الاقتصادية الوطنية، وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

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يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، أصدر الشهر الماضي قرارا وزاريا بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان فأكثر، وذلك على مرحلتين؛ تستهدف الأولى توطين 25% اعتبارا من تاريخ 01 / 08 / 1441هـ فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% اعتبارا من تاريخ 01 / 08 / 1442. ويأتي تنفيذ القرار، بالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

توطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان

المستهدف

المنشآت التي لديها 3 أطباء أسنان فأكثر

التطبيق على مرحلتين: