مواد غذائية وتجميلية منتهية الصلاحية بمولات السيح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - السيح

صادرت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج أمس 3009 منتجات من المواد التجميلية والغذائية منتهية الصلاحية، خلال جولة رقابية مكثفة في عدد من المولات بمدينة السيح.

وأوضحت البلدية في بيانها أمس أنه ضبطت مخالفات عدة في بعض المنشآت النسائية، ومنها تشغيل عمالة غير مصرح لهم بالعمل، وعدم وجود بطاقات صحية لبعض العاملات، وطبقت على إثرها الغرامات بحدها الأعلى بحق المنشآت المخالفة، بموجب لائحة الغرامات البلدية.

‏ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.