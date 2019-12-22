حملة للكشف على شركات ومؤسسات السلامة بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف التأكد من جودة الأعمال المقدمة وجاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق في جميع المنشآت، ومدى مطابقة معدات وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق للمواصفات والمقاييس، أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أمس، حملة للكشف والتفتيش على شركات ومؤسسات السلامة.

وشارك في الحملة الجهات ذات العلاقة ممثلة في (وزارة التجارة والاستثمار - أمانة العاصمة المقدسة - مكتب العمل - هيئة المواصفات والمقاييس)

كما تهدف الحملة التي تستمر نحو أسبوع إلى متابعة اكتمال العمالة الفنية للمؤسسات والشركات للقيام بأعمال التركيب والصيانة على أكمل وجه.