حديقة ضوئية بمتنزه الملك فهد في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران

بدأت أمانة منطقة نجران أعمال إنشاء الحديقة الضوئية بمتنزه الملك فهد في غابة سقام بمدينة نجران بمساحة 26388 م2، بتكلفة إجمالية 7.286.543 ريالا.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر آل نصيب أن المشروع يتضمن زراعة عدد من الأشجار والشجيرات والأزهار وإضاءتها بأحجام متنوعة إلى جانب جلسات مائية ونوافير، ومظلات مضاءة بأشكال مختلفة، وممشى مطاطي محيط بالحديقة.

وبين أن الحديقة الضوئية تشمل إنشاء مجسمات من التراث النجراني، وألعاب للأطفال، ودورات مياه وفق أعلى المواصفات والمقاييس، مؤكدا أن هذه الحديقة هي الأولى من نوعها في المنطقة.