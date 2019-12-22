إزالة تعديات على أراض حكومية في تثليث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أزالت بلدية تثليث التابعة لأمانة منطقة عسير أمس الأول تعديات على أراض حكومية بوادي الثفن، إثر رصد الفرق الرقابية إحداثات تمثلت في بناء سواتر ترابية وحظائر وشبوك وغرف على مساحة 80 ألف م2.
وذكرت البلدية في بيانها أنه جرت إزالة التعديات بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مشيرة إلى أن فرقها رصدت تلك التعديات خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية.
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