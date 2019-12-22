سوء تخزين الأغذية يغلق 152 منشأة في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 5362 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وأغلقت 152 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

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وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأشار إلى أنه رصد خلال الحملة نحو 887 مخالفة صحية، وذلك بعد تنفيذ 1834 جولة ميدانية نفذها المراقبون منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة، وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلا عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.