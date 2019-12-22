السعودية | وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2020

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2020 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:36 مساءً, 22 ديسمبر 2019 م المناطق - واس أعلنت وزارة الثقافة فتح باب التسجيل أمام دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2020 وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/book-fair .

وأوضحت الوزارة أن مدة التسجيل تستمر شهراً، وذلك ابتداءً من اليوم حتى يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441هــ الموافق 22 يناير 2020م.

وستقام الدورة المقبلة للمعرض خلال المدة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، حيث تعمل وزارة الثقافة على إعداد محتوى ثقافي متنوع للمعرض تُترجم من خلاله نمو الثقافة السعودية وتألقها في ظل ما تشهده المملكة من تطور في المجالات كافة.

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