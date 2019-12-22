شكرا لقرائتكم خبر عن «صديقي» .. جراح الخبر في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

فقدت مدينة الخبر واحداً من أقدم وأمهر الأطباء الذين عملوا فى خدمة المرضى بها على مدار 41 عاما دون كلل أو ملل ، يجرى العديد من العمليات الجراحية لتخفيف الألم عن المرضى .

‏توفى الدكتور محمد فهيم صديقي إستشاري الجراحة العامة ، بعد ٤١ عامًا قضاها رئيسا لقسم الجراحة العامة بإحدى المستشفيات الخاصة بالخبر ، خدم خلالها خدماته الطبية بما استطاع لأهل الشرقية و تحديدا مدينة الخُبَر .