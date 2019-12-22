شكرا لقرائتكم خبر عن «صديقي» .. جراح الخبر في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل
توفى الدكتور محمد فهيم صديقي إستشاري الجراحة العامة ، بعد ٤١ عامًا قضاها رئيسا لقسم الجراحة العامة بإحدى المستشفيات الخاصة بالخبر ، خدم خلالها خدماته الطبية بما استطاع لأهل الشرقية و تحديدا مدينة الخُبَر .
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