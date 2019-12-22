شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية» تطلق خدمة التسجيل الاختياري لنظام حق المؤلف والان نبدء بالتفاصيل
وجاء إقرار لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف بموافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية عملًا بالمهام والاختصاصات الموكلة لها بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ ـ 14 / 9 / 1439هـ، الذي يقضي في مادته الثالثة بأن تقوم الهيئة بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
كما أوضحت الهيئة الشروط التي يجب استيفاؤها للتسجيل، ومن أهمها ألا يخالف المصنف أو محتوياته أحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة، وألا يكون ضمن المصنفات المستثناة من الحماية المنصوص عليها ضمن أحكام المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف، ويجب أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عملًا تحضيريًا لإعداده.
وتعلن الهيئة للراغبين في تقديم طلبات التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة Saip.gov.sa، واختيار نافذة الخدمات - أيقونة حق المؤلف، وتعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المصنف المطلوب تسجيله والوثائق ذات العلاقة، وفق الشروط الخاصة بذلك، وسداد الرسوم المالية لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص.
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