شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجرى 34 عملية قلب في السودان والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 110 عمليات جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة الخرطوم انطلاقًا من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناتهم.
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