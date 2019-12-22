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مركز الملك سلمان يجرى 34 عملية قلب في السودان 

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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين من عائلات ذوي الدخل المحدود في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي في اليوم الأول للحملة 18 عملية جراحية منها عمليتي لجراحات القلب المفتوح و 16 عملية قسطرة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 110 عمليات جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة الخرطوم انطلاقًا من واجب المملكة العربية الإنساني ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناتهم.

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