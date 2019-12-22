شكرا لقرائتكم خبر عن 177 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أدى صباح اليوم الأحد نحو 177 ألف طالب وطالبة في 1092 مدرسة (للمراحل التعليمية الثلاث) في مدن وقرى وهجر الأحساء (أول أيام) الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1441هـ بكل طمأنينة وسهولة، بعد تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة والطالبات لأداء الاختبارات.

وتفقد المدير العام للتعليم في الأحساء الأستاذ حمد بن محمد العيسى، ميدانيا مجموعة من مدارس المحافظة، واطلع على جاهزية المدارس، وشارك الطلاب انطلاقة الاختبارات، والتقى بالقيادات المدرسية والهيئة التعليمية بالمدارس، واطمأن على آلية سير أعمال الاختبارات، وتجول داخل قاعات الاختبارات، وقدم شكره لقادة المدارس ومعلميها على الاستعدادات وخدمة الطلاب متمنيا التوفيق والنجاح لكافة الطلاب والطالبات.

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من جانبها توجهت المساعدة للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي إلى عدد من مدارس المحافظة وثمنت خلال زيارتها جهود قائدات المدارس ومنسوباتها على تذليل الصعوبات وتوفير أجواء من الهدوء والانضباط .

كما نفذت مكاتب التعليم في قطاعي " البنين والبنات " جولات إشرافية للوقوف على انتظام سير أعمال الاختبارات وتقديم الدعم اللازم لجميع قيادات ومعلمي ومعلمات المدارس بالمحافظة .

وكانت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء،ممثلة بالشؤون التعليمية قد أطلقت برامج تربوية للتهيئة للاختبارات في مدارس " البنين والبنات" بالمحافظة خلال الأسبوعين الماضيين، وهدفت إلى تنمية الوعي بالمسؤولية لدى الطلبة تجاه الاختبارات، والتخفيف من قلق الاختبارات، وتعزيز الانضباط المدرسي والسلوك الإيجابي، وإشراك الأسرة في تهيئة أجواء اختبارات آمنة، والحفاظ على الكتاب المدرسي من الامتهان، وتهيئة الأجواء الإيجابية نحو الاستشارات النفسية والمدرسية، وفق 5 مؤشرات لتحقيق الأهداف، وهي: انخفاض نسبة الغياب إلى 95%، انخفاض نسبة القلق إلى 95%، تردد الطالبات على ركن الاستشارات، والحفاظ على الكتاب المدرسي، والحد من المشكلات السلوكية المتوقع حدوثها أثناء الاختبارات.