شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 760 مليون ريال.. إنشاء 3 محطات عائمة لتحلية المياه والان نبدء بالتفاصيل

وقعت البحري، (الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)، اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC)، بهدف توريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية.

وتتضمن الاتفاقية، والتي تبلغ قيمتها 760 مليون ريال، إنشاء ثلاث محطات عائمة لتحلية المياه، وتوريد المياه المحلاة من المحطات إلى الخزانات بمقدار 50 ألف متر مكعب في اليوم لكل محطة، وبسعة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم. وستمتد هذه الاتفاقية لمدة 20 عاماً ابتداءً من تاريخ التشغيل التجاري، والذي من المتوقع أن يكون في الربع الرابع من عام 2020م.

وقال المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "بناءً على شراكتنا الطويلة الأمد، يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعزيز مساهماتنا في دعم جهود المملكة الرامية إلى بناء القدرات المحلية عبر مختلف القطاعات وفقاً لمستهدفات "رؤية المملكة 2030". ومن خلال هذه الاتفاقية، نسعى إلى دعم أهداف المؤسسة لتلبية الطلب المتزايد على المياه والكهرباء، وبالتالي تلبية احتياجات الشركات ومختلف المجتمعات في المملكة.