فيديو.. سائق متهور يتسبب في انقلاب كامري وإصابة 3

2019-12-22

متابعات الخليج 365 - جازان

أصيب 3 طلاب أحدهم حالته خطيرة بعدما انقلبت مركبتهم إثر مضايقة أحد الأشخاص لهم وإجبارهم على الخروج عن مسار الطريق.

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وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر مركبة من نوع هايلوكس تضايق سيارة أخرى من نوع كامري على طريق الشقيق جازان تقل طلابًا، وتجبرها على الانحراف عن مسارها والانقلاب بعيدًا عن الطريق.

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