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فيديو.. سائق متهور يتسبب في انقلاب كامري وإصابة 3
متابعات الخليج 365 - جازان
أصيب 3 طلاب أحدهم حالته خطيرة بعدما انقلبت مركبتهم إثر مضايقة أحد الأشخاص لهم وإجبارهم على الخروج عن مسار الطريق.
وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر مركبة من نوع هايلوكس تضايق سيارة أخرى من نوع كامري على طريق الشقيق جازان تقل طلابًا، وتجبرها على الانحراف عن مسارها والانقلاب بعيدًا عن الطريق.
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