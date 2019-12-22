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2019-12-22 بدر بن سلطان للمحافظين: اهتموا بخدمة المواطنين وتلمّس احتياجاتهم للتسهيل على مراجعي المحافظات والمراكز التابعة لها متابعات الخليج 365 - واس Advertisements رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز, أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة , في مقر الإمارة بجدة اليوم , اجتماعاً بمحافظي محافظات المنطقة بهدف الاطلاع على تقارير التنمية في تلك المحافظات.

وأكد سموه خلال الاجتماع ضرورة بذل الجهد والعمل على خدمة المواطنين وإكمال مسيرة التنمية ومتابعة سير العمل في المشاريع، مشدداً على أهمية خدمة سكان المحافظات والإلتقاء بهم وتلمّس إحتياجاتهم وتسهيل معاملات المراجعين.

وناقش الاجتماع الاحتياجات التنموية في المحافظات وسُبل تطوير العمل الإداري والتوسع في التعاملات الإلكترونية , ما يسهم في التسهيل على مراجعي المحافظات والمراكز التابعة لها.

ويأتي اجتماع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بمحافظي المنطقة لتعزيز التواصل المباشر بين الإمارة والمحافظين والاطلاع بشكل دائم على تقارير التنمية في المحافظات. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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