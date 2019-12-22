إخماد حريق على طريق مطار المدينة المنورة

2019-12-22

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أخمد الدفاع المدني في المدينة المنورة حريقًا اشتعل في عدد من البركسات والإطارات والأخشاب في موقع على طريق المطار.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد، خالد مبارك الجهني، تبلغنا عند الساعة ١٥:١٢ من عصر هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٤/٢٥ عن حريق بطريق المطار بالمدينة المنورة وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في خمس بركسات وإطارات وأخشاب تابعة لمؤسسة مقاولات.

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ولفت إلى أنه تمت عمليه إخماد الحريق والسيطرة عليه بدون ‏إصابات واستكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع.

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