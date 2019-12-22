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استخدام مثبت السرعة يقلل استهلاك الوقود
متابعات الخليج 365 - واس
أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن استخدام “مثبت السرعة” عند القيادة على الطرق السريعة, يقلل من استهلاك الوقود.
وقال : إن الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ, مما يزيد من استهلاك الوقود.
وأوضح أن “مثبت السرعة” يساعد أيضًا على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريًا، ويزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.
وقال في رسالة وجهها لقائدي المركبات : القيادة بشكل متزن تمكنك من الوصول إلى المكان المرغوب فيه بزمن يقارب لزمن السائق الذي يقود بتسارع وتباطؤ متكررين، دون هدر للوقود.
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