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شكرا لقرائتكم حريق بناية يخلي ٢٦ شخصًا في المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حريق بناية يخلي ٢٦ شخصًا في المدينة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
تم إخلاء ٢٦ شخصًا احترازيًا بعد اشتعال حريق بحي النصر في المدينة المنورة.
وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، تبلغنا عند الساعة ١٤:١٤ من ظهر هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٤/٢٥ عن حادث حريق في بناية بحي النصر بالمدينة المنورة.
تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في الدور الأول المتكرر لمبنى مُكوّن من خمسة أدوار، تم مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخلاء عدد ٢٦ شخصًا احترازيًا دون إصابات لافتًا إلى استكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع.
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