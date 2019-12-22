تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

2019-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

أما حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر فستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.

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