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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو.. الافتتاح 35.60 والإغلاق 35.50 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو.. الافتتاح 35.60 والإغلاق 35.50
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد سهم أرامكو اليوم تراجعًا للجلسة الرابعة على التوالي لينهي تداولات الأحد عند 35.50 ريال بنسبة انخفاض قدرها 0.56 %.
وسجل سهم أرامكو عند الافتتاح 35.60 ريال حيث بلغ سعره الأعلى خلال جلسة اليوم 35.70 ريال فيما كان السعر الأدنى اليوم 3.90 ريال هي المرة الأولى التي يهبط فيها السهم إلى ما دون الـ35 ريالًا.
وتم تداول 32,818,159 سهمًا من أسهم أرامكو تقاسمتها 36,395 صفقة بقيمة 1,154,588,354.60 ريال.
وكان مؤشر السوق السعودية أغلق اليوم عند مستوى 8,300.73 نقطة بنسبة ارتفاع قدرها 0.11%، وارتفعت أسهم 141 شركة فيما انخفضت أسهم 48 شركة.
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