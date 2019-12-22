حصر نقل الركاب عبر التاكسي الموجه بالتطبيقات الذكية على السعوديين بدءاً من 2021

ذكرت مصادر أن هيئة النقل العام اتفقت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على منح منشآت الأجرة الخاصة مهلة إلى نهاية ديسمبر الجاري، للعمل مع منشآت توجيه مركبات الأجرة في حال كان سائقوها غير سعوديين، حيث سيقتصر العمل اعتباراً من مطلع 2020 على السائقين السعوديين في منشآت توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

وأضافت المصادر أن هيئة النقل اتفقت مع وزارة العمل على منح منشآت الأجرة العامة “التاكسي”، مهلة تنتهي في ديسمبر من العام المقبل، حيث من المقرر أن يقتصر بعدها العمل في نشاط سيارات الأجرة العامة المتعاقدة مع منشآت توجيه المركبات على السعوديين بدءا من 2021.

يذكر أن مجلس الغرف السعودية أرسل تعميما إلى الغرف التجارية الصناعية الفرعية، طالبها بضرورة توجيه التعميم إلى المنتسبين المختصين في مجال الأجرة وتوجيه المركبات، لحصر خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين فقط.