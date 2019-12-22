أمير تبوك يبحث المشروعات التعليمية بالمنطقة مع الوزير آل الشيخ

بحث أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، مع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك، وزير التعليم، حيث تناولا الموضوعات ذات العلاقة بعمل إدارات التعليم بالمنطقة بشقّيه الجامعي والعام، والمشروعات الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية.

ونوَّه أمير المنطقة، بما يناله التعليم، من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مبديًا شكره للوزير على جهود الارتقاء بمستوى التعليم للأفضل.

من جهته عبر معالي الدكتور آل الشيخ عن شكره لأمير منطقة تبوك على الاستقبال، وعلى ما تجده الجهات التابعة للوزارة بمنطقة تبوك من دعمه ورعايته وتشجيعه المتواصل لأبنائه طلاب وطالبات المنطقة من خلال جائزته للتفوق العلمي والتميز وما حققتها من أهداف خلال مسيرتها ورعايته لكل ما من شانه رفعة الأداء التربوي والتعليمي بالمنطقة.