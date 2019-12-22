«منشآت» تطلق دورة صناعة الإعلام الريادي في بريدة

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في بريدة، اليوم الأحد، النسخة السادسة من دورة صناعة الإعلام الريادي؛ بهدف إكساب المشاركين مهارات صناعة محتوى إبداعي؛ وتعريفهم بأهمية صحافة ريادة الأعمال.

ويتناول المدرّب بسام السيد خلال الدورة التي تستمر ثلاثة أيام في مدينة بريدة مفهوم المحتوى الإعلامي الريادي باستعراض نماذج من المحتوى والأشكال المتعارف عليها في المضمون الريادي وعناصره الجاذبة.

كما تتناول الدورة استراتيجيات بناء محتوى إعلامي إبداعي بتعريف صانع المحتوى باستراتيجيات وأدوات صناعة المحتوى الريادي، ومهارات بناء المحتوى الإبداعي في ريادة الأعمال.

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وتتضمن الدورة، أيضًا طرق ابتكار الأفكار في الإعلام الريادي والتحرير لمنصات التواصل الاجتماعي، ومصطلحات ريادة الأعمال وكيفية توظيفها في المحتوى الصحفي، مع تطبيقات عملية ومعالجات ونماذج لطرق صناعة المحتوى الريادي.

وتستهدف «منشآت» ضمن مبادرتها كلًا من رواد الأعمال، والإعلاميين والمؤثرين، وطلاب الجامعات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ حيث تأتي دورة صناعة الإعلام الريادي التي تنظمها «منشآت» في مدينة بريدة لبناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة.

وتطور «منشآت» القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع تشجيع الإعلام على دعم الرياديين وأصحاب المشاريع، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بمختلف التخصصات بما يحقق إثراء المحتوى المحلي الريادي.