الخدمة المدنية: إتاحة جميع خدمات الوزارة الإلكترونية على «أبشر» بدءًا من 15 يناير

أكّدت وزارة الخدمة المدنية، على إتاحة جميع خدماتها عبر استخدام حساب النفاذ الوطني الموحد «أبشر»، وذلك بدءًا من 15 يناير المقبل.
وقالت الوزارة -عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»- إن الدخول على جميع الخدمات الإلكترونية سيكون فقط عبر «أبشر»، بدءًا من 15 يناير 2020م؛ وذلك تيسيرًا على المستفيدين وتحسين تجربتهم.
وأضافت الوزارة أنه يمكن الدخول للخدمات الإلكترونية بدءًا من الوعد المحدد، وذلك بتفعيل المستفيدين لحساباتهم الخاصة بهم في حساب النفاذ الوطني «أبشر»، بالدخول إلى المنصة الإلكترونية «Absher.sa»، ثم اختيار أيقونة «أفراد»، واختيار أيقونة «مستخدم جديد»، وإكمال الخطوات المطلوبة لتفعيل الحساب.
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