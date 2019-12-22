«الهلال الأحمر السعودي» تكرّم إدارة تعليم مكة

كرّم الدكتور خالد الحبشي -مدير عامّ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة- مدير عامّ التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي، بإهدائه درعًا تذكارية؛ وذلك تقديرًا لدور الإدارة بموسم الحج.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الحبشي، إلى مدير عامّ تعليم مكة المكرمة، حيث نقل إليه شكر وتقدير معالي رئيس الهيئة على ما تقدمه الإدارة من تعاون دائم ومثمر بتسخير المدارس خلال موسم الحج لتسهيل الخدمة الإسعافية المقدمة من الهلال الأحمر السعودي خلال الموسم.