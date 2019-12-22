العثور على الطفلة المفقود بقرية السفن بحائل

أعلن فريق «إنجاد» للإنقاذ، العثور على طفلة قرية السفن المفقودة في منطقة حائل.

وقال الفريق -عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»- إن بلاغًا ورد بشأن طفلة مفقودة بالقرب من قرية السفن شمال منطقة حائل، ما استدعى أعضاء الفريق إلى التحرك العاجل لإنقاذها.

وتابع الفريق، تم العثور على الطفلة، وهي بصحة طيبة ولله الحمد. كل الشكر للإخوة المباشرين، كتب الله أجورهم، وجزاهم الله خير الجزاء.

ولم يوضح «إنجاد» تفاصيل العثور على الطفلة.