«التدريب التقني» و«نيوم» توقّعان مذكرة تفاهم لتأهيل 6 آلاف متدرب للوظائف

وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة نيوم اليوم الأحد، مذكّرة تفاهم خاصة بمشروع نيوم، لتأهيل ستة آلاف متدرب لوظائف مناسبة لهم.

جاء ذلك في مقر المؤسسة بالرياض، ضمن الخطط المساهمة في تحقيق رؤية 2030 وتنمية القوى البشرية الوطنية وتوفير آلاف الفرص الوظيفية لأبناء منطقة نيوم وتبوك.

وسيتطلب مشروع نيوم في السنوات الخمس المقبلة آلاف الفرص المهنية، وستسهم الشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة نيوم في توفير التأهيل والتدريب والخبرة العملية اللازمين لسد هذا الاحتياج.

Advertisements

وسيرتكز التدريب على المهارات الضرورية المطلوبة للقطاعات الأساسية، مثل الطاقة والبناء والتشغيل والصيانة والضيافة والنقل واللوجستيات، وستضمن نيوم حصول المتخرّجين على فرص عمل لدى المقاولين والشركات التابعة لها.

ومن المقرر تدريب الطلاب من قبل مؤسسات تدريب عالمية ومحلية على مستوى متميز، وذلك بشراكة استراتيجية مع المؤسسة للتأكّد من جودة مخرجات البرنامج وملائمة المتخرجين للعمل في المشروع، وسيكون هناك فريق من نيوم متخصص بمتابعة البرنامج والإشراف على المتخرجين طيلة فترة التدريب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر: نعتزم بناء نيوم بمواصفات وجودة حياة عالية تمكنها من منافسة غيرها من المناطق حول العالم لاستقطاب أفضل العقول، ما يتطلب تأهيل الكفاءات اللازمة للعمل على تحقيق هذا الهدف.

من جهته، أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن هذه الاتفاقية تأتي استشعارًا للدور التكاملي بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة نيوم للمساهمة في التنمية الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية وتأكيدًا لدعم رؤية المملكة 2030.