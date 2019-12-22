الأحوال المدنية المتنقلة تقدِّم خدماتها في 73 موقعًا خلال أسبوع

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 73 موقعًا خلال هذا الأسبوع حول مناطق المملكة.

جاء ذلك ضمن تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجَّهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

كما تأتي المبادرة ضمن حملة (هويتي انتمائي) الهادفة للتعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها بأماكن وجودهن في مختلف القطاعات والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع المناطق.

وتزور الوحدة المتنقلة (22) موقعًا بمنطقة الجوف، و(20) موقعًا بمنطقة الحدود الشمالية، وتسعة مواقع بمنطقة مكة المكرمة، وثمانية مواقع في منطقة عسير، وخمسة مواقع بمنطقة المدينة المنورة، وثلاثة مواقع في منطقة حائل، وموقعان في كل من منطقتي الرياض والشرقية، وموقع واحد في كل من منطقتي جازان والقصيم.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».