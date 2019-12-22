قيادات تعليم ينبع تتفقّد أداء 50 ألف طالب لاختبارات منتصف العام

تفقّد مسؤولو التعليم في محافظة ينبع التابعة بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، سير اختبارات منتصف العام، والتي يؤديها 50 ألف طالب وطالبة.

واطمأنّ مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، على سير الاختبارات ميدانيًّا في عدد من المدارس، يرافقه أمين الإدارة فهد بن عوادة المحياوي وعدد من القيادات التربوية، بدأها بابتدائية أسامة بن زيد.

وأكد «العقيبي» على جميع العاملين بالميدان التربوي، بضرورة مراعاة أبنائهم الطلاب وتجهيز البيئة التربوية المناسبة وتوفير وسائل الراحة لضمان الأداء الجيد لاختباراتهم بكل يسر، مثمّنًا الدور التربوي الملموس لقادة الميدان التربوي بالمحافظة.

ودعا «العقيبي» الطلاب إلى المحافظة على الممتلكات العامة وعلى مظهر المدارس ومدى سلامة محتوياتها، تأكيدًا لمدى تحضرهم، ومقدار ما يتمتعون به من مسؤولية ووعي.

وأشار «العقيبي» إلى أن الإدارة نسّقت مع الجهات المختصة لضمان توفير الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات بتسهيل الحركة المرورية والتركز الأمني حول المدارس وتكليف مسؤول الأمن والسلامة بالعمل كضابط اتصال بين التعليم والجهات الأمنية حفاظًا على سلامة الطلاب والوصول للمدارس في الوقت المحدد.

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وأوضح «العقيبي»، أنه تم اعتماد خطة الإشراف اليومي على تواجد الطلاب والطالبات في المدارس، وعدم السماح لهم بالخروج بين فترتي الاختبارات اليومية، وتقديم الرعاية الإرشادية من قبل المرشدين والمرشدات، والإشراف المباشر على انصرافهم.

من جانبه، تابع مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية سليم بن عبيان العطوي، سير الاختبارات في عدد من المدارس، موضحًا إجراءها بصورة مطمئنة؛ مبينًا أن تنفيذ كل الخطط التي تضمن سير الاختبارات، وتأمين كافة متطلبات المدارس.

كما تابعت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي سير الاختبارات في عدد من مدارس البنات، مبينة سير الخطة التنظيمية المعدة بهذا الشأن ومتابعتها ميدانيًّا مع مديري ومديرات المدارس؛ لرفع تقارير يومية عنها، وحل الإشكالات الميدانية المحتملة.

وتابع الاختبارات بمحافظة ينبع في يومها الأول أكثر من 300 مشرف ومشرفة وفق خطة معدة لضمان انطلاقة ناجحة، ومعالجة أي عوائق طارئة، وذلك بمتابعة مباشرة من جميع القيادات التعليمية ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية.