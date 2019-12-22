علمت «عاجل»، أنَّ وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن الاصطفاف الصباحي والنشيد الوطني؛ نظرًا لأهميته ودوره في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مبادئ النظام. وأضافت المصادر، أنَّ الوزارة اعتمدت زمن الاصطفاف الصباحي والنشيد الوطني. وتضمن التعميم، تفعيل برنامج الاصطفاف والنشيد الوطني كالتالي: أولًا: زمن الاصطفاف الصباحي ١٥ دقيقة وفق التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي. ثانيًا: ينفذ البرنامج بحضور جميع منسوبي ومنسوبات المدرسة والتأكيد عليهم جميعًا بالمشاركة. Advertisements ثالثًا: في حالة تعذر البرنامج بسبب الأحوال الجوية وخلافه؛ يتم توجيه الطلبة بفصولهم برفقة المعلمين للحصة الأولى وتنفيذ برنامج مناسب. رابعًا: يكون الاصطفاف والنشاط البدني ٧ دقائق ومسؤولية التنفيذ لمعملي، ومعلمات التربية البدنية والقرآن. خامسًا: يكون البرنامج الإذاعي ٥ دقائق لرواد ورائدات الفصول ومشرفي ومشرفات أندية النشاط والنشيد وتحية العلم ٣ دقائق للقائد الكشفي ومعلمي ومعلمات التربية البدنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تحدد 15 دقيقة للطابور الصباحي منها 3 للنشيد الوطني ‬‬‬ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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