السعودية اليوم / مرور المدينة المنورة يكثف أعماله خلال فترة الاختبارات



المدينة المنورة 25 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 22 ديسمبر 2019م واس

كثفت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة من أعمال دورياتها المرورية في كافة الميادين والشوارع والطرق، وأمام المدارس والكليات اليوم في المنطقة ومحافظاتها، تزامناً مع فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1440/1441 هـ .

وركزت الخطة على انتشار الدوريات المرورية منذ وقت مبكر لمراقبة وتسهيل حركة السير والتي شملت الجانب التنظيمي وذلك بتوزيع كافة الضباط والأفراد الميدانيين وانتشار الدوريات الرسمية والسرية والدراجات الآلية بجميع محافظات المنطقة على المحاور الرئيسية والتقاطعات والميادين لتسيير الحركة المرورية وتسهيل وصول الطلاب والطالبات إلى أماكن اختباراتهم بكل يسر وسهولة .

وتضمنت الخطة التركيز على الجانب الضبطي برصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة ومنع دخول الشاحنات في أوقات الذروة ومتابعة حافلات النقل المدرسي والتعامل مع أي سلوكيات خاطئة وتطبيق النظام بحق مرتكبيها، بالاضافة إلى تخصيص دوريتين لنقل الطلاب إلى مدارسهم في حال تعطل مركباتهم أو في حال تعرضها لأي طارئ - لا سمح الله - وذلك لأداء اختباراتهم في الوقت المحدد.

// انتهى //

16:29ت م

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