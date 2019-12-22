

عرعر 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

تسّلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتب سموه بالإمارة اليوم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1440 هـ الذي قدمه المدير العام لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد بن ناصر بن حميد يرافقه عدد من المسؤولين في الهيئة .

ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالشيخ ابن حميد, متمنيًا له التوفيق والنجاح, ومثمنًا الدور الذي يقوم به رجال الحسبة وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال اعتمادهم على العمل المؤسسي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن .

من جهته أعرب الشيخ بن حميد عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على حفاوة الاستقبال, مؤكدًا أن توجيهات سموه ستكون عونًا له بإذن الله في تأدية الدور المهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

//انتهى //

16:25ت م

0135





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتسّلم التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.