السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر قنابل تقليدية الصنع ويوقف مهاجرين غير شرعيين



الجزائر 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري خلال عملية بحث وتمشيط بمحافظة الجلفة، ثلاثة قنابل تقليدية الصنع.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن دورية للجيش أوقفت عددًا من المهربين بحوزتهم معدات وأغراض معدة للتهريب, كما أُوقف 16 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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16:24ت م

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