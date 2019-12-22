السعودية اليوم / فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة ينفذ خطته الميدانية لفترة الاختبارات



الباحة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، خطته الميدانية لفترة اختبارات الطلاب والطالبات، من خلال تكثيف الجولات الميدانية في جميع الهيئات بالمنطقة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتعتمد الخطة على تركيز العمل الميداني أثناء أوقات الاختبارات على التوجيه والنصح والتوعية بالرفق واللين والكلمة الحسنة, كما تشمل الجامعات وكليات البنات والمدارس بجميع مراحلها التعليمية.

ودعا فرع الرئاسة أولياء الأمور إلى الحيطة والحذر مما قد يحدث ويستغله بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب.

وأكد مدير عام الفرع الشيخ وسام القاسم أهمية تنفيذ خطة العمل الميداني لأيام الاختبارات وفق الأنظمة والتعليمات ، مشيراً إلى أن خطط العمل الميداني خلال الاختبارات تأتي إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

// انتهى //

16:12ت م

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