السعودية اليوم / سمو أمير نجران يطلع على إنجازات المجلس البلدي



نجران 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على التقرير السنوي لأعمال وإنجازات المجلس البلدي بنجران، قدمه رئيس المجلس، علي بن صالح قميش.

وأكد سموه أهمية عمل المجلس في تطوير الخدمات البلدية، بالتكامل مع أمانة المنطقة، عبر المتابعة والرقابة، أو تقديم الرأي والدراسات، مؤملاً سموه أن يتحول واقع التطوير في المنطقة من خطوات إلى قفزات.

واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز محاضر جلسات المجلس وجولاته الميدانية، وأبرز نتائجها التي انعكست على الواقع.

من جهته، أكد رئيس المجلس حرصه وجميع الأعضاء على تحقيق الأهداف الرامية إلى إيجاد خدمات متطورة ومرافق إنمائية ترفيهية، مع الرقي بصحة البيئة، إضافة إلى المساهمة من الأمانة للاستفادة من الموارد والقدرات لتعزيز التنمية.

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16:05ت م

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