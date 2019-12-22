السعودية اليوم / مجلس إدارة " تقييم" يعتمد معايير التقييم الدولية 2020 والقواعد المنظمة لتشغيل مراكز تقدير أضرار المركبات



الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

رأس معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، الاجتماع الـ25 لمجلس إدارة الهيئة

واستهل المجلس باستعراض المؤشرات الإستراتيجية لأداء الهيئة خلال عام 2019، الذي قدمت فيه الهيئة 218 دورة تدريبية في مختلف فروع التقييم حضرها ما يزيد عن 5800 متدرب في 16 مدينة مختلفة في المملكة، كما قدمت 12 برنامجًا متخصصًا في الإجراءات العملية لنزع ملكية العقار للمنفعة العامة حضرها أكثر من 300 متدرب يمثلون عددًا من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في لجان نزع الملكية.

كما مُنحت العضوية لـ 352 شخصًا استكملوا المتطلبات والاشتراطات لعضوية الهيئة في فروع التقييم المختلفة بالإضافة لتسليمها رخصًا لـ 105 منشآت لمزاولة مهنة التقييم.

وجرى خلال الاجتماع عرض آخر مستجدات منظومة تقدير أضرار المركبات، التي اكتملت في مدينة الرياض بإنشاء وتشغيل 5 مراكز بالشراكة مع القطاع الخاص خدمت خلال عام 2019 أكثر من 300 ألف مركبة, كما تم الاطلاع على سير العمل في إنشاء المراكز في الدمام وجدة التي من المتوقع تشغيلها خلال النصف الأول من عام 2020، واعتمد لائحة القواعد المنظمة لتشغيل مراكز تقدير وضبط جودة الخدمة كما اعتمد المجلس معايير التقييم الدولية 2020 التي ستكون ملزمة ابتداءً من 31 يناير 2020 وتعد مرجعًا دوليًا أساسيًا للمقيمين المهنيين يوحد اللغة العملية فيما بينهم ويعزز الوضوح والتناسق في التقييم ويعد عاملًا مهمًا في إعداد التقارير المالية والقرارات الاستثمارية ويعزز ثقة الشركات والأفراد في عمليات التقييم.

// انتهى //

15:42ت م

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الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسرأس معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، الاجتماع الـ25 لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، واطلع على تقرير لأداء الهيئة خلال عام 2019، كما اعتمد الأدلة المهنية لفروع التقييم ومعايير التقييم الدولية 2020.واستهل المجلس باستعراض المؤشرات الإستراتيجية لأداء الهيئة خلال عام 2019، الذي قدمت فيه الهيئة 218 دورة تدريبية في مختلف فروع التقييم حضرها ما يزيد عن 5800 متدرب في 16 مدينة مختلفة في المملكة، كما قدمت 12 برنامجًا متخصصًا في الإجراءات العملية لنزع ملكية العقار للمنفعة العامة حضرها أكثر من 300 متدرب يمثلون عددًا من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في لجان نزع الملكية.كما مُنحت العضوية لـ 352 شخصًا استكملوا المتطلبات والاشتراطات لعضوية الهيئة في فروع التقييم المختلفة بالإضافة لتسليمها رخصًا لـ 105 منشآت لمزاولة مهنة التقييم.وجرى خلال الاجتماع عرض آخر مستجدات منظومة تقدير أضرار المركبات، التي اكتملت في مدينة الرياض بإنشاء وتشغيل 5 مراكز بالشراكة مع القطاع الخاص خدمت خلال عام 2019 أكثر من 300 ألف مركبة, كما تم الاطلاع على سير العمل في إنشاء المراكز في الدمام وجدة التي من المتوقع تشغيلها خلال النصف الأول من عام 2020، واعتمد لائحة القواعد المنظمة لتشغيل مراكز تقدير وضبط جودة الخدمة كما اعتمد المجلس معايير التقييم الدولية 2020 التي ستكون ملزمة ابتداءً من 31 يناير 2020 وتعد مرجعًا دوليًا أساسيًا للمقيمين المهنيين يوحد اللغة العملية فيما بينهم ويعزز الوضوح والتناسق في التقييم ويعد عاملًا مهمًا في إعداد التقارير المالية والقرارات الاستثمارية ويعزز ثقة الشركات والأفراد في عمليات التقييم.// انتهى //15:42ت م0118

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