السعودية اليوم / تقنية الأحساء تحتفي بالفائزين بجائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق



الأحساء 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

احتفت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء، اليوم، بالفائزين بجائزة "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي" التي حصل عليها 10 متدربين من الكلية للفصل التدريبي الأول من العام 1440/ 1441هـ، بحضور عميد الكلية التقنية بالأحساء اليوم سعد بن عبدالرحمن اليمني، ووكلاء الجامعة ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات وعدد من المدربين والمتدربين وأولياء أمور المتفوقين.

وعدّ عميد الكلية الجائزة حافزًا لتقديم المزيد من العطاء للمتدربين، معربًا عن تهانيه للمتدربين المتفوقين والحاصلين على الجائزة متمنيًا لهم التوفيق وبذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق والنجاح في حياتهم العملية أو إكمال تدريبهم في مرحلة البكالوريوس في الكلية أو خارجها، مقدمًا شكره لأولياء أمورهم على حضورهم ومتابعتهم واهتمامهم بأبنائهم حتى نالوا جائزة التفوق، ولمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على دعم هذه الجائزة التحفيزية للمتدربين والتنافس بينهم للحصول على أعلى المعدلات، وللإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة التي تتولى الإشراف على جائزة التفوق العلمي ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد وبدعم من الصندوق الرئيس للمتدربين.

من جهته، أوضح مدير وحدة الخدمات الإرشادية محمد بن عبدالله الحمام، أن شهادة شكر وتقدير ومكافأة مالية بلغت 20 ألف ريال بواقع (2000) ريال لكل متدرب متفوق تصرف عن طريق الصندوق الرئيس للمتدربين بالمؤسسة، مشيرًا إلى أنه يشترط حصول المتدرب على نسبة ( 4.75 من 5.00) وأكثر عند تخرجه وأن لا يكون المتدرب قد رسب في أي مقرر تدريبي، وأن عدد المرشحين للفوز بالجائزة مفتوح على مدى الفصول للعام التدريبي من جميع أقسام وتخصصات الكلية .

من جانبهم، أعرب الفائزون بالجائزة عن سعادتهم وأنها دافع للمزيد من التميز لخدمة الوطن، وعبروا عن تقديرهم لأعضاء هيئة التدريب وإدارة كلية التقنية بالأحساء على ما لقوه خلال مدة تدريبهم من عناية وتوفر بيئة تدريبية جاذبة شجعت على التفوق، متمنين أن يواصلوا تفوقهم حتى يسهموا في بناء وطنهم بكل جد وإخلاص.

// انتهى//

15:23ت م

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