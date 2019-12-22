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رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية يصل الرياض

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وصل رئيس الجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الباكستانية أسد قيصر إلى الرياض اليوم , في مستهل زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي, رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

كما كان في استقبال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الباكستانية العضو المرافق الدكتور عبد الله بن حمود الحربي، وسفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية خلال الزيارة اجتماعا مع رئيس مجلس الشورى, كما سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين في المملكة.

ويضم الوفد عددا من أعضاء البرلمان الباكستاني وعددا من المسؤولين في البرلمان الباكستاني.

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