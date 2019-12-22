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حقيقة فيديو مهاجمة نمر لسودانى فى حديقة حيوان الملز

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أوضحت أمانة الرياض حقيقة ما حدث فى حديقة الحيوان بالملز أنه فى أثناء تادية الحراسات الامنية مهام عملهم فى تغطية الأسوار الخاصة بحديقة النمر البنغالي ، القى أحد الزوار بنفسة الى داخل الحظيرة مستخدما حبلا أحضره ونزل به إلى الأسفل بعد تجاوزه حاجز المشاهد حيث تمت مهاجمته من قبل أنثى النمر .

تم على الفور إبلاغ إدارة الحقيقة من قبل الحراسات مما استوجب تدخل فريق العمل بالحديقة واطلاق طلقتين مخدرة على النمر ، وتم تخديرة واخراج الشخص محمد عبد المحسن سودانى الجنسية مواليد 1955 بعد تعرضة لجروح وتم على الفور عمل الاسعافات اللازمة بمعرفة طبيب الحديقة حتى ل الهلال الأحمر والدوريات الأمنية أالجنائية وتم نقل المصاب إلى مستشفى مدينة الملك سعود الطبية .

وعند سؤال الزائر عن سبب ما قام به قال أن لدية هواية تدريب الحيوانات المفترسة .

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