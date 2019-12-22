شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فيديو مهاجمة نمر لسودانى فى حديقة حيوان الملز والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت أمانة الرياض حقيقة ما حدث فى حديقة الحيوان بالملز أنه فى أثناء تادية الحراسات الامنية مهام عملهم فى تغطية الأسوار الخاصة بحديقة النمر البنغالي ، القى أحد الزوار بنفسة الى داخل الحظيرة مستخدما حبلا أحضره ونزل به إلى الأسفل بعد تجاوزه حاجز المشاهد حيث تمت مهاجمته من قبل أنثى النمر .

تم على الفور إبلاغ إدارة الحقيقة من قبل الحراسات مما استوجب تدخل فريق العمل بالحديقة واطلاق طلقتين مخدرة على النمر ، وتم تخديرة واخراج الشخص محمد عبد المحسن سودانى الجنسية مواليد 1955 بعد تعرضة لجروح وتم على الفور عمل الاسعافات اللازمة بمعرفة طبيب الحديقة حتى ل الهلال الأحمر والدوريات الأمنية أالجنائية وتم نقل المصاب إلى مستشفى مدينة الملك سعود الطبية .

وعند سؤال الزائر عن سبب ما قام به قال أن لدية هواية تدريب الحيوانات المفترسة .